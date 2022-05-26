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موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

الثلاثاء 24 مايو 2022 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار



غزة/سما/

أعلنت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2022 ، للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، فإن صرف المنحة القطرية سيكون يوم الخميس 26/5/2022، عبر الآلية المتبعة في صرفها شهرياً.

يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تصرف منحة شهرية قيمتها 100$ تستفيد منها 100 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، للمساعدة في تحسين وضعها المعيشي.

ويعيش سكان قطاع غزة في ظروف اقتصادية سيئة نتيجة الحصار (الإسرائيلي) المستمر منذ عام 2006، ما ضاعف نسبة البطالة والعاطلين عن العمل.

#صرف المنحة القطرية #آلية صرف المنحة القطرية

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