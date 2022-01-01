"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلامية عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "اسرائيل" بعثت رسالة لحركة حماس في غزة عبر الوسيط القطري والمخابرات المصرية.

ووفق القناة 13 العبرية " رسالة "اسرائيل" لحماس مفادها أنها لا تخطط للتصعيد وأن مسار مسيرة الأعلام لا يختلف عن مسارها في كل عام.

وأوضحت " أنها جاهزة لتوجيه ضربات في غزة حال إطلاق صواريخ من القطاع.

وأضافت القناة "في الجيش يستعدون لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة يوم مسيرة الأعلام، لذلك تم تعزيز منظومات القبة الحديدية وتم وضع خطط هجومية.

من جانبها قالت قناة كان العبرية "قبل مسيرة الأعلام المقررة الأحد المقبل، تحاول "إسرائيل" منع التصعيد مع "حماس" وتجري محادثات بين الجهات السياسية والأمنية مع هيئات دولية في محاولة لتحقيق الهدوء في المنطقة ولمنع التصعيد ومنع المزيد من التوتر

وأضافت القناة "يمكننا القول أن المحادثات حول هذه القضية تجري مع مصر وبالتوازي مع ذلك تجري حالة تأهب في الجانب الأمني خشية التصعيد، كما عقد اليوم اجتماع للكابينت وهو أمر مثير للاهتمام في هذا الوقت.

وكانت القناة الـ13 العبرية، قد نقلت عن المنظمين للمسيرة قولهم إنه "في ضوء متطلبات السلامة بعد كارثة ميرون، سيسمح لـ 16 ألف مستوطن فقط بدخول ساحة البراق".

وأضافت القناة أنه "سوف يسير 8000 من المتظاهرين عبر الحي الإسلامي من جهة باب العمود و8000 آخرين من جهة باب يافا "باب الخليل"، وبالنسبة لعشرات الآلاف المتبقين ستقام رقصات جماعية بالأعلام بالقرب من باب يافا "باب الخليل" وعند أسوار البلدة القديمة، وسيدخلون تباعا في وقت لاحق حسب الحشود".