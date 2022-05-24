استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

غزة/سما/

أعلنت شركة باسبورت أنها استأنفت إصدار تأشيرات الفيزا لأهل قطاع غزة للسفر إلى تركيا.

جاء ذلك بعد توقف دام لأشهر عدة، لأسباب متعلقة بالإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية في قطاع غزة.

ونشرت الشركة بيانًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي توضح به آلية التقديم وكل الأمور المتعلقة بإصدار الفيزا.

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المواطنون الاعزاء

نهديكم في شركة باسبورت لخدمة التاشيرات التركية فرع غزة أطيب الامنيات ونود اعلام المواطنين بمتطلبات التأشيرات التركية .#شركة_باسبورت_لخدمة_التأشيرات_التركية_في_غزة pic.twitter.com/trBgS9tB0C — Passport Gaza (@GazaPassport) May 24, 2022