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استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

الثلاثاء 24 مايو 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا



غزة/سما/

أعلنت شركة باسبورت أنها استأنفت إصدار تأشيرات الفيزا لأهل قطاع غزة للسفر إلى تركيا.

جاء ذلك بعد توقف دام لأشهر عدة، لأسباب متعلقة بالإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية في قطاع غزة.

ونشرت الشركة بيانًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي توضح به آلية التقديم وكل الأمور المتعلقة بإصدار الفيزا.

#تركيا

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