استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

غزة/سما/
أعلنت شركة باسبورت أنها استأنفت إصدار تأشيرات الفيزا لأهل قطاع غزة للسفر إلى تركيا.
جاء ذلك بعد توقف دام لأشهر عدة، لأسباب متعلقة بالإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية في قطاع غزة.
ونشرت الشركة بيانًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي توضح به آلية التقديم وكل الأمور المتعلقة بإصدار الفيزا.
إعلان هام— Passport Gaza (@GazaPassport) May 24, 2022
المواطنون الاعزاء
نهديكم في شركة باسبورت لخدمة التاشيرات التركية فرع غزة أطيب الامنيات ونود اعلام المواطنين بمتطلبات التأشيرات التركية .#شركة_باسبورت_لخدمة_التأشيرات_التركية_في_غزة pic.twitter.com/trBgS9tB0C
المواطنون الاعزاء— Passport Gaza (@GazaPassport) May 24, 2022
نود اعلامكم بأسعار و أنواع التأشيرات التركية
شركة باسبورت لخدمة التاشيرات التركية فرع غزة #شركة_باسبورت_لخدمة_التأشيرات_التركية_في_غزة pic.twitter.com/wHiKa6Maqp