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وقفة دعم وإسناد للمعتقلين عواودة وريان وسط رام الله

الثلاثاء 24 مايو 2022 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للمعتقلين عواودة وريان وسط رام الله



رام الله/سما/

شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام، خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل والمضرب عن الطعام منذ 83 يوما، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس والمضرب عن الطعام منذ 48 يومًا، رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين اللذين يواجهان أوضاعا صحية حرجة، ورددوا شعارات منددة بالاحتلال، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.

وشدد المتحدثون في الوقفة على دعم ومساندة قضية المعتقلين، خاصة الذين يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل لإنقاذ حياة كافة المعتقلين.

#خليل العواودة #رائد ريان

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