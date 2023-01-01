انتخاب سهيل عاشور نقيبا للمحامين الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

انتخب مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، المحامي سهيل عاشور نقيبا للمحامين.

وكان مجلس النقابة الجديد، المكون من 9 أعضاء في مركز القدس و6 أعضاء في مركز غزة، قد عقد جلسته الأولى، لبحث انتخاب نقيب المحامين الفلسطينيين لهذه الدورة (2022-2025).

وتم عقد الاجتماع عبر الدائرة المغلقة (الفيديو كونفرنس)، ووفقا للأصول القانونية، وترأسه المحامي صافي الدحدوح، وهو الأكبر سنا في الأعضاء.

وعقد الاجتماع بحضور أعضائه في مركز القدس، وهم: المحامي سهيل عاشور، والمحامي فادي عباس، والمحامي سعد سليم، والمحامي أمجد الشلة، والمحامي أحمد عصا، والمحامية راوية أبو زهيري، والمحامي محمد الهريني، والمحامي داود الدرعاوي، والمحامي لؤي أبو جابر.

وفي مركز غزة حضر كافة الأعضاء، وهم: المحامي صافي الدحدوح، والمحامي زياد النجار، والمحامي علي الدّن، والمحامي عبد العزيز الغلاييني، والمحامي مظهر الحسنات، والمحامية هالة الشريف.

وتم التصويت لمنصب نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور والمحامي فادي عباس على أن يتولى الفترة الأولى المحامي سهيل عاشور والفترة الثانية المحامي فادي عباس للدورة (2022-2025) وذلك بالأغلبية.

بدورة شكر المحامي عاشور أعضاء الهيئة العامة ومجلس النقابة المنتخب على الثقة الكبيرة التي أولوها له على انتخابه نقيبا للمحامين الفلسطينيين، مؤكدا أن العمل بين مركزي النقابة سيكون بصورة متواصلة لمتابعة أوضاع مهنة المحاماة، وأن مجلس نقابة المحامين- مركز القدس سيتوجه إلى غزة من أجل عقد لقاء موسع والعمل على تعزيز وحدة النقابة من خلال البرامج النقابية المشتركة وتعزيز المواقف الوطنية والعمل على إنهاء الانقسام.

وفور انتهاء اجتماع المجلس الموسع، عقد مجلس نقابة المحامين- مركز القدس اجتماع توزيع المهام، وترأسه نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور.

وقد تم التوافق على المحامي سعد سليم نائبا لنقيب المحامين لمركز القدس، والمحامي داود درعاوي أمينا للسر، والمحامي لؤي أبو جابر أمينا للصندوق.

وعقد مجلس نقابة المحامين- مركز غزة اجتماع توزيع المناصب، وقد تم التوافق على المحامي صافي الدحدوح نائبا لنقيب المحامين مركز غزة، والمحامي زياد النجار أمينا للسر، والمحامي علي الدن أمينا للصندوق.

وتم تكليف باقي أعضاء مجلس النقابة في مركزي القدس وغزة بباقي اللجان حسب القانون.

بدوره، أكد الدحدوح أن النقابة ستسعى جاهدة لتعزيز وحدتها والعمل على ارتقاء خدماتها النقابية، للحفاظ على سمو مهنة المحاماة وتعزيز المواقف الوطنية الداعمة لشعبنا.