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"الفدائي الشاب" يصطدم باليابان في تصفيات كأس آسيا 2023

الثلاثاء 24 مايو 2022 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفدائي الشاب" يصطدم باليابان في تصفيات كأس آسيا 2023



كوالالمبور /سما/

 أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 للشباب دون 20 عامًا، منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي الشاب" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: لاوس، وغوام، واليمن، واليابان، وتستضيف منافستها لاوس.

وضمت القرعة التي جرت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 44 منتخبا جرى توزيعها على عشر مجموعات، علمًا أن منافسات البطولة تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند العام المقبل. ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني.

وتقام التصفيات من 10 حتى 18 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات المجموعة الأولى على ملعب الأمير فهد بن محمد في الدمّام، وتضم: السعودية، وأوزبكستان، والمالديف، وميانمار والصين.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثانية على ستاد خليفة الدولي، وتضم: البحرين، وبوتان، ونيبال، وبنغلادش وقطر.

وتستضيف لاوس منافسات المجموعة الثالثة على ملعب كابيتال سيتي، وتضم: لاوس، وغوام، وفلسطين، واليمن واليابان.

وتستضيف الأردن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب جامعة العلوم وتضم: الأردن، وجزر ماريانا الشمالية، وتركمانستان، وسوريا والصين تايبيه.

وتستضيف منغوليا منافسات المجموعة الخامسة على ملعب الاتحاد المنغولي، وتضم: منغوليا، وسريلانكا، وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وتستضيف إندونيسيا منافسات المجموعة السادسة في العاصمة جاكارتا وتضم: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، وهونج كونج وفيتنام.

وتستضيف عُمان منافسات المجموعة السابعة على ملعب السلطان قابوس، وتضم: عُمان، وأفغانستان، والفلبين وتايلاند.

وتستضيف العراق منافسات المجموعة الثامنة على ملعب البصرة والتي تضم: العراق، والكويت، والهند، وأستراليا.

وتستضيف طاجيكستان المجموعة التاسعة على ملعب دوشانبي وتضم: طاجيكستان، ولبنان، وكمبوديا وسنغافورة.

وتستضيف قرغيزستان منافسات المجموعة العاشرة في بيشكيك وتضم: قرغيزستان، وبروناي دار السلام، والإمارات، وايران.

#الفدائي الشاب #اليابان #تصفيانت كأس آسيا

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