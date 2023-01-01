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الاحتلال يعيد المعتقل المضرب خليل عواودة إلى سجن "عيادة الرملة"

الثلاثاء 24 مايو 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد المعتقل المضرب خليل عواودة إلى سجن "عيادة الرملة"



رام الله/سما/

 أفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت، اليوم الثلاثاء، المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 83 يومًا مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا.

وكانت المحكمة "العليا" الإسرائيلية قررت أمس نقل المعتقل خليل عواودة الى المستشفى بشكل عاجل نظرا لخطورة حالته الصحية.

يشار الى أن المعتقليْن خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ83، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس يواصل اضرابه لليوم الـ48، رفضا لاعتقالهما الإداري.

#الاحتلال الاسرائيلي #خليل عواودة

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