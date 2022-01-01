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تفاصيل لقاء المالكي مع مفوض عام "الأونروا"

الثلاثاء 24 مايو 2022 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء المالكي مع مفوض عام "الأونروا"



رام الله/سما/

 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، بحضور القائمة بأعمال مديرة عمليات الوكالة بالضفة الغربية سينديكتا نكومراه.

وأكد الوزير المالكي أن وكالة "الأونروا" هي إحدى الأولويات على أجندة وزارة الخارجية وأن قضية اللاجئين دوماً أولوية لدولة فلسطين، وتطرق إلى مؤتمر المانحين المقرر عقده في 23 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى أهمية العمل من أجل تجديد تفويض الوكالة في الجمعية العامة نهاية هذا العام.

وشدد على أهمية التنسيق في كافة القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على جودة الخدمات وديمومتها، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية الحالية.

كما أثار الوزير المالكي مع المفوض العام موضوع تعويضات المتقاعدين العاملين في الوكالة بلبنان، وبحثا في كيفية حماية حقوقهم التقاعدية، ضمن الواقع المالي والبنكي الذي تعيشه لبنان مؤخرا.

وأشاد الوزير المالكي بكافة جهود الأونروا ودورهم المهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وقطاع غزة بشكل خاص وغيرها من مناطق العمليات.

بدوره، أطلع المفوض العام الوزير المالكي على بعض التحديات التي تتعرض لها الوكالة منها ما هو شبيه لتلك التي تواجهها دولة فلسطين كونهم يقدمون خدمات توازي تلك التي تقدمها الحكومات، وإمكانية التعاون في إيجاد حلول ورسم خطط مشتركة.

#رياض المالكي #الاونروا #لازاريني

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