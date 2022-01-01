الكشف عن هوية شخص يمارس الابتزاز بحق أهالي غزة

غزة/سما/

كشفت دائرة الجرائم الإلكترونية، في المباحث العامة بغزة، هوية شخصاً يمارس الابتزاز بحق مواطنين بالقطاع.

وقالت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بغزة في بيان، إنها تمكنت من تحديد هوية ومكان إقامة أحد المواطنين الذين يمارسون الابتزاز الالكتروني على عدد من المواطنين داخل قطاع غزة.

ولفتت إلى أن المواطن “و.ت” من سكان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهو مقرب من أحد الأجهزة الأمنية في الضفة يقوم بابتزاز مواطنين من غزة وتهديدهم مقابل حوالات مالية.

وأشارت الدائرة إلى أن عددا من المواطنين تقدموا بشكاوى عبر دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة ضد شخص مجهول يقوم بابتزازهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الدائرة إنه “بعد المتابعة الفنية تبين قيام الشخص المذكور بالوقائع السابقة حيث وجهت الدائرة المشتكين نحو تقديم دعاوى وبلاغات على الشخص المذكور في الضفة المحتلة لصعوبة الوصول إليه من غزة”.

وقالت إنه “لا صحة للأنباء المتداولة نحو وجود شبكة تعمل في غزة والضفة لابتزاز المواطنين”.

وذكرت أن الشخص المذكور من الضفة الغربية؛ ويبتز المواطنين في الضفة وغزة.