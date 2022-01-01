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الإمارات ترصد أول إصابة بجدري القردة

الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات ترصد أول إصابة بجدري القردة



أبوظبي/سما/

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.


وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من غرب إفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة".


وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن "الجهات الصحية تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم".

وأكدت أنها "بالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة".

#الامارات #جدري القردة

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