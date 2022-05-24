"الأسرى الإداريون" يعلنون عدم الوقوف في طوابير العدد

رام الله/سما/

أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى الإداريون في كافة السجون أعلنوا اتخاذهم قراراً بعدم الوقوف في طابور العدد.

وبينت اللجنة في تصريح صحفي أن قرار الأسرى الإداريون عدم الوقوف على العدد يأتي ضمن سلسلة خطوات وفق برنامج تصعيد نضالي، داعية أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة للأسرى الإداريين.





وأشارت اللجنة إلى أن الخطوة التصعيدية الجديدة من قبل الأسرى الإداريون تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم وكإنذار أخير قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقاطعتم لمحاكم الاحتلال لليوم 144 على التوالي؛ رفضاً لسياسة الاعتقال الادراي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنه يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 144 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا_حرية".