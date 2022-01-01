  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تكشف عن خط سير "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

الثلاثاء 24 مايو 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن خط سير "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 13 العبرية عن خط سير "مسيرة الأعلام" الاستفزازية المقرر تنظيمها في القدس المحلتة يوم الأحد المقبل  29 مايو 2022  في ذكرى احتلال الجزء الشرقي من القدس.

وذكرت القناة أن منظمو مسيرة الأعلام  "قرروا السماح لـ 16 ألف مستوطن اقتحام  ساحة "البراق".


وأفادت "أن 8 آلاف من المتظاهرين سيسيرون عبر الحي الإسلامي من جهة باب العمود و8 آلاف  آخرين من جهة باب يافا "باب الخليل".


 وأضافت القناة العبرية: " بالنسبة لعشرات الآلاف المتبقين ستقام رقصات جماعية بالأعلام بالقرب من باب يافا وعند أسوار البلدة القديمة، وسيدخلون تباعًا في وقت لاحق حسب الحشود".

وقرر متطرفون صهاينة اقتحام باحة ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، خلال ما يسمى مسيرة الأعلام في الـ 29 من الشهر الجاري.

وهددت المقاومة الفلسطينية بغزة، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وأنها لن تسمح تقسيم المسجد الأقصى.


 

#مسيرة الأعلام #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

هآرتس: نسير بعيون مفتوحة نحو "حارس الأسوار 2" ولايوجد راشد مسؤول يوقف الكارثة

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

طلاب فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في جامعة "بن غورويون" ببئر السبع

وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان.. المدافع عن المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تؤكد على ضرورة التعبئة العامة وتوجه رسالة تهديد للإحتلال..

وزير الخارجية السعودي: موقفنا من التطبيع مع "اسرائيل" لم يتغير وهذه أولويتنا الآن..

thumbs_b_c_0e588b7fd2f63bd5b5ef65301f8e77fd

تفاصيل لقاء وزيري الخارجية الفلسطيني والتركي

6202116124647514

هآرتس: نسير بعيون مفتوحة نحو "حارس الأسوار 2" ولايوجد راشد مسؤول يوقف الكارثة

غانتس: مسيرة الأعلام ستجرى في مسارها رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية