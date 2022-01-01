قناة عبرية تكشف عن خط سير "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 13 العبرية عن خط سير "مسيرة الأعلام" الاستفزازية المقرر تنظيمها في القدس المحلتة يوم الأحد المقبل 29 مايو 2022 في ذكرى احتلال الجزء الشرقي من القدس.

وذكرت القناة أن منظمو مسيرة الأعلام "قرروا السماح لـ 16 ألف مستوطن اقتحام ساحة "البراق".



وأفادت "أن 8 آلاف من المتظاهرين سيسيرون عبر الحي الإسلامي من جهة باب العمود و8 آلاف آخرين من جهة باب يافا "باب الخليل".



وأضافت القناة العبرية: " بالنسبة لعشرات الآلاف المتبقين ستقام رقصات جماعية بالأعلام بالقرب من باب يافا وعند أسوار البلدة القديمة، وسيدخلون تباعًا في وقت لاحق حسب الحشود".

وقرر متطرفون صهاينة اقتحام باحة ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، خلال ما يسمى مسيرة الأعلام في الـ 29 من الشهر الجاري.

وهددت المقاومة الفلسطينية بغزة، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وأنها لن تسمح تقسيم المسجد الأقصى.



