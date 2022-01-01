اشتية يطلع وزير الخارجية الكويتي على آخر التطورات السياسية والمالية

رام الله/سما/

أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، اليوم الثلاثاء، على آخر المستجدات السياسية والمالية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" في سويسرا.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وللقيادة والشعب الكويتي.

وشدد اشتية خلال الاجتماع على أهمية التنسيق على المستوى السياسي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، بما يساهم في تحقيق السلام وحل الدولتين، ومواجهة ازدواجية المعايير الدولية فيما يتعلق بفلسطين.

وتم خلال الاجتماع بحث عقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب وقت ممكن في فلسطين.

كما أطلعهم اشتية على الإجراءات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني المتسارع الذي يدمر حل الدولتين، ويقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إضافة للممارسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل، والتي أصدرت عدد من المنظمات الدولية تقاريرها مؤخرا، تؤكد فيها أن هذه الممارسات ترتقي الى نظام فصل عنصري.

وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جنيف، سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي.