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الرياض: فيديو يثير الجدل لفتاة تعتدي بالضرب على صديقتها

الثلاثاء 24 مايو 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض: فيديو يثير الجدل لفتاة تعتدي بالضرب على صديقتها



الرياض/سما/

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تظهر فيه فتاة تعتدي على صديقتها، وتتنمر عليها فيما كانت أخرى تقوم بتصوير المشهد الصادم.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على "تويتر" تحت هاشتاغ #اعتداء_فتاة_الرياض و#فتاة_تعنف_صديقتها وأثار غضبا كبيرا بين الشباب.

وطالب كثيرون السلطات السعودية بالتدخل ومحاسبة الفتاة المعتدية، لتكون عبرة لغيرها، وإخضاع  المعتدية للتقييم والعلاج النفسي، ومعرفة الدوافع لذلك التصرف المؤذي بحق زميلتها.

وأعلنت الشرطة السعودية تحديد هوية الفتاة المعتدية، واتخذت إجراءات بخصوص واقعة الاعتداء، وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، فإن السلطات حددت الفتاة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكُتب  في نص بيان الأمن العام: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء فتاة على أخرى في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".

#الرياض

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