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بشكل مفاجئ..رئيسة المفوضية الأوروبية تغير موقفها من حظر النفط الروسي

الثلاثاء 24 مايو 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشكل مفاجئ..رئيسة المفوضية الأوروبية تغير موقفها من حظر النفط الروسي



وكالات

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشكل غير متوقع ضد فرض حظر شامل وفوري على إمدادات النفط الروسية، حيث أشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرضه.


وأبدت المسؤولة الأوروبية رأيها خلال مشاركتها في برنامج على قناة MSNBC، ووفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية فإن "فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي سيساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية".

وقالت المسؤولة: "إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر توريد النفط الروسي، فإن روسيا من المحتمل أن تكون قادرة على نقل النفط الذي لا تبيعه إلى الاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمية، حيث سترتفع الأسعار، وتحصل على مبلغ كبير مقابل ذلك".

وأشارت إلى أن أوروبا ستتخلى تماما عن الطاقة من روسيا "بمرور الوقت"، لكنها لم تشرح متى سيحدث هذا بالضبط.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن روسيا قد تحصل على إيرادات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في العام 2022 لقاء إمدادات الغاز إلى أوروبا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وكان الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على النفط الروسي في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو، لكن دول أوروبية عارضت الخطوة لذلك لم يتم فرض الحظر حتى الآن.

#النفط #روسيا #النفط الروسي #روسيا واوكرانيا

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