مواصلة هدم المساكن وتجريف الأراضي في عرب الحمامدة بالنقب

النقب/سما/

تواصلت عمليات الهدم وتجريف الأراضي في منطقة عرب الحمامدة الواقعة في ضواحي بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وداهمت جرافات السلطات الإسرائيلية المنطقة لليوم الثاني على التوالي، إذ أقدمت على تجريف وتخريب ممتلكات المواطنين.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ201 على التوالي منذ العام 2000، يوم الإثنين 9 أيار/ مايو الجاري.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.