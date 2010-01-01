تفاصيل لقاء وزيري الخارجية الفلسطيني والتركي

رام الله/سما/

وصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء إلى مدينة رام الله في زيارة مدتها يوم واحد.

وبدأ الوزير التركي زيارته بلقاء وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية؛ وفقا لمراسل وكالة الأناضول.

وبدأت اللجنة الوزارية التركية الفلسطينية المشتركة التي يترأسها وزير الخارجية التركي، اجتماعها الثاني من نوعه منذ تشكيلها في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية.

وتضم اللجنة الوزارية الفلسطينية المشتركة، المشكلة منذ العام 2010، ممثلين عن مؤسسات ووزارات تركية وفلسطينية، وعقدت اجتماعها الأول في العاصمة التركية أنقرة.

وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، حيث جرى التوقيع على 6 اتفاقيات بين البلدين؛ بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي :"تباحثنا الهمّ العام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مضيفا " الثنائية التركية الفلسطينية مميزة وأصيلة وقوية"

وتابع "توافقنا على عقد اجتماع للجنة الوزارية التركية الفلسطينية المشتركة العام القادم.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة

وأضاف" سنواصل التنسيق مع الجانب الفلسطيني بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعمنا للقضية الفسطينية منفصل عن علاقتنا مع تل أبيب

وعلى جدول الوزير التركي، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة".

وفي حوار سابق مع وكالة الأناضول، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، العلاقات الفلسطينية التركية بـ"المتينة".

وقال "نفتخر بعلاقتنا مع تركيا، وهناك علاقة تربط بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والتركي رجب طيب إردوغان، وتنتقل على كل المستويات، حيث تربطني علاقة قوية مع نظيري مولود تشاووش أوغلو".

ورحّب المالكي بزيارة نظيره التركي، وقال إن هذه الزيارة تأتي "لعقد الجولة الثانية للجنة الوزارية الفلسطينية التركية، وللعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".