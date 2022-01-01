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الاحتلال يشرعن مستوطنة غرب الخليل ويستولي على 520 دونما من أراضي دورا

الثلاثاء 24 مايو 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرعن مستوطنة غرب الخليل ويستولي على 520 دونما من أراضي دورا



رام الله/سما/

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمصادقة سلطات الاحتلال على شرعنة البؤرة الاستعمارية "متسبيه لخيش/ جفعات هبستان" المقامة على أراضي مواطني بلدة دورا غرب الخليل.

ونشر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يحمل الرقم (521/1/ب) ويستهدف شرعنة البؤرة الاستعمارية وضمها لمستعمرة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين، وبلغت مساحة المخطط الجديد (520 دونما).

وحسب المخطط المنشور؛ فإن سلطات الاحتلال ستعمل على ربط البؤرة الاستعمارية بالمستعمرة القائمة واعتبارها حياً من أحيائها، كبديل عن إقامة مستعمرات جديدة، وبناء (158) وحدة استعمارية جديدة فيها، حيث ستخلق كتلة استعمارية ضخمة في المنطقة؛ تتمدد على مساحة حوالي (811 دونماً) هي الأراضي المقامة عليها مستعمرة "نيجهوت" والبؤرة الاستعمارية "متسبي لخيش".

#الاحتلال #الخليل

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