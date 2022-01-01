"كهرباء إسرائيل" تقطع التيار عن أجزاء من رام الله

رام الله/سما/

قطعت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الثلاثاء، التيار عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، ضمن برنامج لقطع التيار عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس (القدس ورام الله وبيت لحم وأريحا) لفترات طويلة، وبما يشمل المؤسسات العامة والصحية.

وكانت "كهرباء إسرائيل" أخطرت "كهرباء القدس" قبل أسابيع بأنها ستنفذ برنامجا لقطع التيار عن كل محافظة من مناطق امتيازها ست مرات في كل محافظة لست ساعات في كل مرة، بإغلاق كافة محطات خطوط التغذية، ما يحول دون قدرة "كهرباء القدس" تبديل الأحمال وضمان استمرار تغذية المؤسسات الحيوية بالكهرباء.

وقالت "كهرباء القدس" في بيان، "قامت شركة كهرباء إسرائيل وبموافقة الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، بحجة تراكم الديون على الشركة المقدسية، التي تقوم بتوزيع الكهرباء في أربع محافظات رئيسية وهي القدس ورام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار".

وأضافت الشركة إن الإجراء جاء بعد ما قامت الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة القدس وبيت لحم في وقت سابق من الشهر الحالي لنفس السبب.

وأوضحت "كهرباء القدس" أن القطع الذي تمارسه شركة كهرباء إسرائيل في محافظة رام الله والبيرة سيمس مؤسسات سيادية وحكومية فلسطينية، بالإضافة الى أنه سيمس جميع مناحي الحياة في أرجاء المحافظة بما فيها قطاعات حيوية ومنشآت تجارية، فيما تقوم الشركة بتجنيب القطاعات الصحية لما لها من أهمية خاصة.

ورفضت الشركة المقدسية "سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الإسرائيلي المتواصل على مشتركينا، مؤكدةً بأنها تبذل كل الجهود اللازمة لوقف قرار القطع الاسرائيلي المجحف".

وناشدت الشركة "الجميع لتحمل مسؤولياته تجاه الشركة المقدسية والمساعدة في وقف قرار القطع الاسرائيلي الأخير، عبر وقف السرقات والتبليغ عنها أولاً، والمنتشرة بشكل واسع في غلاف القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتسديد الفواتير المستحقة والمتراكمة".