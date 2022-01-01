آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (25 مايو).

وأوضحت أن السفر سيكون غدًا المتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/22)، الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/22)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20)

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