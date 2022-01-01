قبيلة تحظر دخول الحمام على العروسين لـــ3 أيام بعد الزواج - تفاصيل

وكالات / سما /

هناك بعض الطقوس والتقاليد الغريبة بالنسبة للزواج في جميع أنحاء العالم، لكن ما نتناوله اليوم أشدها غرابة، حيث تقوم قبيلة إندونيسية بحظر دخول المرحاض على المتزوجين حديثًا لمدة ثلاثة أيام بعد زفافهم.

يعتقد سكان القبيلة الإندونيسية أن كسر هذه القاعدة سيجلب فألًا سيئًا للزوجين - زواج محطم أو خيانة زوجية أو موت أطفالهم في سن مبكر.

لذلك يتم مراقبة الزوجين من قبل العديد من الأقارب ولا يسمح لهم إلا بكميات قليلة من الطعام والشراب، وبعد مرور 3 أيام، يتم الاستحمام ثم يُسمح لهم باستخدام الحمام.

سكان تيدونج هم سكان المنطقة الشمالية الشرقية من بورنيو بالقرب من الحدود بين إندونيسيا وماليزيا.

المعتقد الشائع أن الأزواج الذين يجتازون هذا التحدي هم وحدهم القادرون على الحصول على زواج دائم / طويل الأمد وأولئك الذين يفشلون سيكون لديهم حظ سيئ في زواجهم.