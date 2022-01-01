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تغريم صاحب مقهى بإيطاليا 1000 يورو بسبب فنجان قهوة

الثلاثاء 24 مايو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريم صاحب مقهى بإيطاليا 1000 يورو بسبب فنجان قهوة



وكالات / سما /

أثار فنجان قهوة بـ 2 يورو جدلا كبيرا في إيطاليا ، حيث أن ارتفاع سعر فنجان القهوة إلى 2 يورو أغضب أحد العملاء بسبب اضطراره لدفع هذا المبلغ مقابل كوب قهوة منزوع الكافيين وقام باستدعاء الشرطة.

وقامت الشرطة الإيطالية بتغريم المقهى 1000 يورو ، لصاحب المقهى فرانشيسكو سانابو ، الذى قال على رسالة عبر الشبكات الاجتماعية "غرمونى لأن شخص شعر بالاهانة لدفع 2 يورو لشراء قهوة منزوعة الكافيين .هل تصدقون ذلك".

على الرغم من أن المقهى  Ditta Artingiale الشهيرة لن تخضع للعقوبات بسبب السعر الذي تم تقديم القهوة به ، ولكن بسبب حقيقة أن التكلفة لم تظهر في أي مكان مادي ومرئي في المقهى  ، فإن الحقيقة هي أن شكوى العميل غير الراضية لم تكن كذلك فقط في نزاع مع المالك ، لكنه أثار نقاشًا في جميع أنحاء البلاد.

وقال صاحب المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي لتبرير السعر: "دفع يورو واحد مقابل فنجان من القهوة ليس مستدامًا"، مضيفا "القهوة التي قدمتها تأتي من مزرعة صغيرة في تشياباس ، تم استخلاصها بشكل طبيعي وتم تحضيرها باحتراف كبير من قبل صانع القهوة الخاص بي ".

من جانب آخر، دافع فرع جمعية الأعمال الصغيرة Confartigianato في فلورنسا عن المقهى، وقال رئيس الجمعية، أليساندرو فيتوريو سوراني أن "هذا شيء يزعجني بشدة، يُبذل قدر كبير من العمل لخروج منتج عالي الجودة، التي تؤتي ثمارها وتفيد الجميع".

#القهوة #إيطاليا #فنجان قهوة

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