نقل الإعلامي المصري مفيد فوزي إلى المستشفى

وكالات / سما /

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين المصريين، إنه جرى نقل الكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأشار طارق سعدة في تصريحات صحفية إلى أن تفاصيل الحالة الصحية لمفيد فوزي غير معروفة حتى الآن، حيث إنه يجري تحاليل وفحوصا طبية لمعرفة ماهية المرض الذي أصابه.

وكان مفيد فوزي قد تعرض لوعكة صحية في فبراير/ شباط الماضي، حيث أصيب بكسر في كتفه الأيمن.

وروت حنان مفيد فوزي حينها تفاصيل حالة والدها الصحية من خلال منشور عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، حيث قالت إنه ”بعد مرور 10 أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي (الذين) بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال“.

وأضافت ابنة الإعلامي المصري ”بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله ربنا قدر ولطف، ويا رب يمد إيده ويتمم شفاءه“.

وطلبت حنان مفيد فوزي من متابعيها عبر إنستغرام الدعاء لوالدها قائلة: ”اطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية، يارب رحمتك يا عظيم الألطاف“.

وكان الإعلامي مفيد فوزي قد أثار مؤخرا جدلا في واحدة من إطلالاته التلفزيونية حيث انتقد عددا من المشاهير مثل عمرو دياب واللاعب محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال فوزي: ”لا أسمع عمرو دياب هو بالنسبة لي مجرد عضلات وظريف“.

ورأى فوزي خلال لقائه ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن محمد صلاح ”يخاف كثيراً من الاحتكاك والاشتباك بالملعب أثناء المباريات حتى لا يصاب، لذا يفضل انتظار الكرة تأتي إلى قدمه دون معاناة منه“.

لكن فوزري أكد أن صلاح ”موهبة كروية عظيمة“.

وردا على سؤال حول رأيه في ”ظاهرة محمد رمضان“، أجاب فوزي بشكل مقتضب، قائلا إن الممثل المصري ”يريد أن يكون حديث المدينة“.

كما رد فوزي على اتهامه بـ“خيانة الأمانة لإفشاء أسرار النجوم من أصدقائه بعد رحيلهم“، في إشارة إلى كشفه زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني.

وقال الإعلامي المصري: ”أشيع عن عبدالحليم كلام ليس جيدا أثاره بعض الغاضبين من شهرته حتى بعد وفاته“.

وأضاف أنه ”نشر خبر الزواج وسعاد حسني مازالت حية“، مؤكدا أن عبدالحليم حافظ لو عاش أكثر لكان سيكشف عن زواجه.