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مع استمرار تحذيرات المقاومة.. تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في قطاع غزة

الثلاثاء 24 مايو 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع استمرار تحذيرات المقاومة.. تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في قطاع غزة



غزة/ سما /

 تحلق طائرات استطلاع إسرائيلية بدون طيار، بشكل مكثف منذ عدة أيام، في أجواء قطاع غزة.

وتصدر تلك الطائرات أصواتًا مزعجة للغاية خلال تحليقها، كما أنها تؤثر على إشارة التلفاز ما يؤدي إلى انقطاع البث عن مختلف المحطات، وهو الأمر الذي يزيد من سخط المواطنين في قطاع غزة.

ولا تكاد منطقة في القطاع تخلو من تحليق تلك الطائرات التي يزداد تحليقها وبشكل غير اعتيادي، مع استمرار مع رسائل فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الوسطاء وتحذيرها من مغبة تصعيد محتمل في حال استمرت الاستفزازات بالقدس والأقصى.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ "القدس" دوت كوم، إن المقاومة نقلت رسائل تحذر من مرور مسيرة الأعلام الاستفزازية من منطقة باب العامود، ومن عملية اقتحام الأقصى يوم الأحد المقبل بذكرى ما يسمى "يوم القدس" لدى الاحتلال.

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