  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تنبيه من "واتس آب": تطبيقنا سيُحظر من هذه الهواتف قريبا

الثلاثاء 24 مايو 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنبيه من "واتس آب": تطبيقنا سيُحظر من هذه الهواتف قريبا



وكالات / سما /

تخطط شركة "واتس آب" لإيقاف دعمها عن عدد من هواتف "آبل" قريبا، حيث لن يعمل تطبيقها في الأجهزة التي تعتمد إصدارات محددة من نظام التشغيل iOS.

ووفقا لموقع WABetaInfo، فإن الشركة تحذر الآن مستخدمي "آيفون" الذين يملكون أجهزة تعمل بإصدارات iOS 10 أو iOS 11، من أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق "واتس آب" مع نهاية شهر أكتوبر.

ويبدو أن التغييرات على خدمة الدردشة الشهيرة، ستترك بعض مستخدمي هواتف "آبل" محظورين من إرسال واستقبال أي رسائل.

وكشف فريق eagle-eyed في WABetainfo، أن شركة "واتس آب"، المملوكة لـ"ميتا"، بدأت في تنبيه بعض المستخدمين بأن أجهزتهم ستتوقف عن العمل اعتبارا من أكتوبر 2022، وذلك لأن نظام التشغيل iOS 12 من "آبل" سيكون الحد الأدنى من المتطلبات للأجهزة اعتبارا من هذا الخريف ولا يمكن لكل من "آيفون 5" (iPhone 5) و"آيفون 5 سي" (iPhone 5c)  تشغيل هذا البرنامج الأكثر حداثة.

وفي التنبيه، تحذر "واتس آب": "قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام واتس آب. سيتوقف واتس آب عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022".

وإلى جانب هذا التنبيه المنبثق على أجهزة "آيفون"، قام التطبيق أيضا بتحديث صفحة الدعم الخاصة به والتي تنص الآن على: "حاليا، نقدم الدعم للأجهزة التالية ونوصي باستخدامها: أندرويد، التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، آيفون، الذي يعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث".

ليس سرا أن تتخلى "واتس آب" عن دعمها للأجهزة القديمة، حيث تحتاج الشركة إلى التركيز على الترقيات التي ستكون متاحة لغالبية مستخدميها. ومع تقدم الهواتف في السن، يستخدمها عدد أقل من الأشخاص، لذلك من المنطقي من الناحية التجارية التوقف عن دفع التحديثات.

وتشرح شركة "واتس آب": "تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتس آب".

 
#واتس اب #الهواتف #آبل #تطبيق #تكنولوجيا

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الأوقاف بغزة تعلن وقف العمل بنظام حج البدل هذا العام

الأخبار الرئيسية

غانتس: مسيرة الأعلام ستجرى في مسارها رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية

أسوشيتد برس تكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ..

صحيفة يديعوت تتحدث عن ما أسمته "عملية تحويل مثيرة للاهتمام" اللية في جنين

اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد محاصرة منزل و اعتقال احد المطلوبين

شاهد الصور : اعتقال خلية لحماس في القدس خططت لاغتيال "بن غفير"

الاتصالات الفلسطينية