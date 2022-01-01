غانتس: مسيرة الأعلام ستجرى في مسارها رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية

غزة / سما /

أكد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس ان مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنون في مدينة القدس يوم الأحد المقبل الموافق 29 مايو الجاري ، ستجري في مسارها الاعتيادي رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية.

ودعا غانتس بحسب ما أوردته الإذاعة العبرية جميع الأطراف بما في ذلك الساحة الحزبية الإسرائيلية الى إبداء المسؤولية تجاه هذه القضية الحساسة.

ووفقا للإذاعة، فإنه ورغم استمرار حالة التوتر في منطقة باب العامود والبلدة القديمة وتهديدات الفصائل الفلسطينية، فإن مسيرة الأعلام سوف تجري في مسارها الاعتيادي ولن يتم تغير مسارها.

وكان قد حذر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي من استمرار العدوان الإسرائيلي في القدس واستمرار اقتحام المسجد الأقصى في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وقال هنية إن "هناك دعوات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام، وأقول بكل وضوح وأحذِّر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم، فشعبنا والمقاومة في المقدمة، لا ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات اليهودية في المسجد الأقصى المبارك".

فيما اكدت الجهاد الإسلامي بأنه اذا نفذت اسرائيل مسيرة الاعلام فانها سترد فورا .

وكشفت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية امس عن ان الجهاد الإسلامي في غزة أبلغ مصر والأمم المتحدة رسالة واضحة مفادها بأنه اذا نفذت اسرائيل مسيرة الاعلام فانها سترد فورا .

وقالت الصحيفة انه تم نقل رسالة مماثلة من حركة الجهاد الإسلامي إلى قطر عبر المندوب القطري محمد الماضي المتواجد حاليا في قطاع غزة ، قائلة: "إذا كنتم تريدون وقف التصعيد فمرحبا ، وإلا فسيكون هناك ردا على ذلك ، لا يمكننا أن نبقى صامتين " ومع ذلك ، ليس من الواضح ما سيكون رد الفعل والشكل الذي سيتخذه حسب الصحيفة.