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انتصارات للمجمع وأهلي النصيرات والأقصى

الثلاثاء 24 مايو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات للمجمع وأهلي النصيرات والأقصى



غزة / سما /

سحق المجمع الإسلامي نظيره بيت حانون الأهلي (0/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

 وسجل رباعية المجمع محمود البحيصي "هدفين" (14 و68)، وأسامة عويضة (73)، ومحمد بارود (80).

وبهذا التعادل رفع المجمع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد "الحوانين" عند 25 نقطة في المركز السادس.

خدمات جباليا (0) _ أهلي النصيرات (3)

وتغلب أهلي النصيرات على مضيفه خدمات جباليا (0/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون البلدي.

وسجل ثلاثية أهلي النصيرات يوسف داوود (40)، ومحمد الصليبي (42)، وخالد المسلمي (81).

وبهذا الفوز رفع الفائز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الخاسر عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

التفاح (2) _ الأقصى (5)

وحقق الأقصى فوزا كبيرا على نظيره التفاح (2/5)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك.

وأحرز خماسية الأقصى عبد الله إسماعيل "هاتريك" (30, و42، و87 من ركلة جزاء) تواليا، وعز الدين العرور (2)، ومحمود أبو خصيوان (65)، أما هدفي التفاح فسجلهما علاء ضهير (45)، وخميس حمودة (77).

وبهذا الفوز رفع الأقصى رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد التفاح عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

#المجمع الإسلامي #أهلي النصيرات #بيت حانون الأهلي #خدمات جباليا #نادي الأقصى #التفاح

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