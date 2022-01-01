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إسرائيل تقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة

الثلاثاء 24 مايو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة



رام الله / سما /

 قامت شركة كهرباء إسرائيل وبموافقة الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، بحجة تراكم الديون على الشركة المقدسية التي تقوم بتوزيع الكهرباء في أربع محافظات رئيسية وهي القدس ورام الله والبيرة وبيت لحم واريحا والاغوار .

وجاء هذا الإجراء بعد ما قامت الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة القدس وبيت لحم الشهر الحالي لنفس السبب.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها، أن القطع الذي تمارسه شركة كهرباء إسرائيل في محافظة رام الله والبيرة سيمس مؤسسات سيادية وحكومية فلسطينية, بالإضافة الى أنه سيمس جميع مناحي الحياة في أرجاء المحافظة بما فيها قطاعات حيوية ومنشآت تجارية، فيما تقوم الشركة بتجنيب القطاعات الصحية لما لها من أهمية خاصة.

ورفضت الشركة المقدسية سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الإسرائيلي المتواصل على مشتركينا، مؤكدةً بأنها تبذل كل الجهود اللازمة لوقف قرار القطع الاسرائيلي المجحف،

وناشدت الجميع لتحمل مسؤولياته اتجاه الشركة المقدسية والمساعدة في وقف قرار القطع الاسرائيلي الأخير، عبر وقف السرقات والتبليغ عنها أولاً والمنتشرة بشكل واسع في غلاف القدس والمناطق المصنفة وتسديد الفواتير المستحقة والمتراكمة ثانياً وأخيرًا.

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