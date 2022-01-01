فيديو.. فدائي الشاطئية يخسر البرونزية بسيناريو محبط

الرياض / سما /

ودع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بطولة غرب آسيا بدون تحقيق أي إنجاز بعد خسارة المركز الثالث أمام البحرين (5×2) ليحتل المركز الرابع في البطولة التي شارك فيها 7 دول عربية.

وكرر منتخب البحرين الفوز مرة ثانية على الفدائي بعد الفوز في دور المجموعات(4×2).

الشوط الأول ظهر المنتخب الوطني بواقعية في الأداء وتوزيع الجهد بالشكل المطلوب ليخطف ميسرة البواب هدف التقدم للفدائي وينتهي الشوط الأول بنتيجة (1×0).

وفي الشوط الثاني حاول البحرين تدارك النتيجة لكن الفدائي تماسك ورفع عداد النتيجة بالهدف الثاني الذي سجله ناجي النحال من كرة اصطدمت بجسده ودخلت الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الفدائي(2×0).

الشوط الثالث شهد تراجع كبير فنياً وبدنياً للفدائي وتمكن البحرين من تسجيل هدفين أعاد المباراة لنقطة التعادل، فيما كاد محمد حسان استعادة التقدم من فرصة محققة في الوقت الأخير ليلجأ الفريقان لشوط رابع إضافي لمدة 3 دقائق.

في الشوط الإضافي ومن اللحظة الأولى سجل البحرين الهدف الثالث وحسم المباراة بالهدفين الرابع والخامس وسط تراجع غريب من لاعبي الفدائي.