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هيئة الأسرى: الاحتلال يعتدي بالضرب على الشاب محمد عرمان أثناء اعتقاله

الثلاثاء 24 مايو 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن المعتقل محمد عرمان من بلدة عين يبرود بمدينة رام الله، تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جنود الاحتلال اقتحموا شقة عرمان الثلاثاء الماضي، والتي كان يقيم فيها مع زملائه الطلبة، حيث أنه طالب في جامعة بيرزيت.

ونقلت محامية الهيئة جاكلين فرارجة عن المعتقل عرمان أثناء زيارتها له، أنه تعرض للضرب أثناء الاعتقال، حيث تم جره على الأرض وقام الجنود بضربه بواسطة الأيدي والأرجل على صدره وهو مقيد اليدين، ومعصوب العينين، واقتيد بشكل وحشي مشيا على الأقدام مسافة 3 كيلو مترات إلى معسكر للجيش في بيت إيل.

وأضاف أنه مكث هناك حتى الساعة الثامنة صباحا ثم أحضر الى مركز "عصيون"، وتم استجوابه لدى الشرطة في معتقل "عوفر"، وتم تمديد توقيفه لمدة ثمانية أيام.

الجدير ذكره أن الأسير عرمان تعرض سابقا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى سبعة أشهر في المعتقل.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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