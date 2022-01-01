  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسوشيتد برس تكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ..

الثلاثاء 24 مايو 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسوشيتد برس تكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ..



القدس المحتلة / سما /

 قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحقيقها في ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة يعزز تأكيدات السلطات الفلسطينية وزملاء الفقيدة بأن الرصاصة التي قتلتها جاءت من بندقية إسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أن صحفييها زاروا الموقع الذي قتلت فيه شيرين على أطراف مخيم جنين في الضفة الغربية، واستمعوا إلى شهود العيان، كما فحصوا الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة.

وذكرت أسوشيتد برس أن مقابلاتها مع 5 شهود عيان جاءت بنتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه مجموعة "بيلينغكات" للأبحاث –ومقرها هولندا- بشأن موقع القوات الإسرائيلية وقربها من شيرين أبو عاقلة، وهو ما يجعل استهداف جنود الاحتلال لها هو الاحتمال المرجح.

في غضون ذلك، قال براين دولي كبير مستشاري مقرر الأمم المتحدة الخاص للدفاع عن حقوق الإنسان إن أمام المحكمة الجنائية الدولية وثيقتين بشأن اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، قدمتا إلى المحكمة للبت فيهما.

وأوضح دولي -في مقابلة مع الجزيرة- أن إحدى الوثيقتين تقدم بها الاتحاد الدولي للصحفيين. وأضاف أن "على المحكمة أن تتخذ قرارا بشأن العرائض المقدمة وما إذا كانت ستنظر فيها أم لا".

وقد أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الاثنين أن وزارته رفعت تقريرا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وبينت الخارجية الفلسطينية أنها قدمت تقريرها الشهري الذي يضم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما فيها جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فيها. وطالبت الوزارة المحكمة بتحمل مسؤولياتها والإسراع بفتح تحقيق.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس العموم البريطاني بامبوس تشارالامبوس في تغريدة على تويتر إنه التقى طوني أبو عاقلة شقيق الزميلة شيرين في القدس.

وذكر تشارالامبوس أن طوني سلمه رسالة يطلب من خلالها الدعم الدولي من أجل إجراء تحقيق مستقل في اغتيال شقيقته ومحاسبة من قتلها.

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

لهذا السبب .. إعلان حالة التأهب في ممثليات إسرائيل حول العالم

وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الأخبار الرئيسية

غانتس: مسيرة الأعلام ستجرى في مسارها رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية

صحيفة يديعوت تتحدث عن ما أسمته "عملية تحويل مثيرة للاهتمام" اللية في جنين

اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد محاصرة منزل و اعتقال احد المطلوبين

شاهد الصور : اعتقال خلية لحماس في القدس خططت لاغتيال "بن غفير"

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الاتصالات الفلسطينية