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رئيس بايرن ميونخ يسخر من اهتمام برشلونة بخدمات ليفاندوفسكي

الثلاثاء 24 مايو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بايرن ميونخ يسخر من اهتمام برشلونة بخدمات ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

سخر أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، من التقارير التي تربط بين نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي وخطوة انتقال مُحتملة لنادي برشلونة.

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن أنه لن يُجدد تعاقده مع النادي البافاري بعد انتهاء عقده الحالي في صيف 2023، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله للكتلان في الميركاتو الصيفي.

وقال هونيس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”برشلونة يُريد التعاقد مع ليفاندوفسكي، والنادي عانى من دينٍ قدره 1.3 مليار قبل 6 أشهر”.

وتابع :”في ألمانيا فإن إفلاسهم كان سيُشهر لمدة طويلة”، وأوضح فكرته بالقول :”قاضي الإفلاس على الباب وهم يُقدمون عرضاً بمليون يورو من أجل لاعب في بايرن ميونخ”.

وعبر هونيس عن أمله في استمرار ليفاندوفسكي مع النادي، حيث قال :”بوضوح بايرن ميونخ لم يجد بديلاً بعد حتى الآن”.

 وأضاف :”إذا استمر ولعب جيداً وواصل شعوره بالراحة في ألمانيا مع عائلته ربما يأتي في يناير ليقول :حسناً يروق لي البقاء هُنا، ربما سأبقى لعامين أو 3 أعوام إضافية “.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم للفريق البافاري في قادماً من بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق البافاري في 374 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 344 هدفاً، وصنع 72 هدفاً لزملائه.

#بايرن ميونخ #برشلونة #ليفاندوفسكي

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