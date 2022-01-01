تأكيد غياب لاعب عن ليفربول في نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

تأكد غياب أحد مهاجمي ليفربول، عن مواجهة ريال مدريد، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الريدز، تعرض لإصابة وتأكد غيابه عن موقعة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أوريجي لم يتمكن أيضا من اللعب ضد وولفرهامبتون، أمس الأحد، في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

يذكر أن ليفربول حصد المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب اللقب بنقطة وحيدة.

وزعمت العديد من التقارير، أن أوريجي لديه اتفاق مع ميلان، وسيوقع مع الروسونيري مباشرة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.