  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة يديعوت تتحدث عن ما أسمته "عملية تحويل مثيرة للاهتمام" اللية في جنين

الثلاثاء 24 مايو 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة يديعوت تتحدث عن ما أسمته "عملية تحويل مثيرة للاهتمام" اللية في جنين



القدس المحتلة / سما /

تحدثت صحيفة يديعوت العبرية اليوم الثلاثاء عن ما اسمته عملية تحويل مثيرة للاهتمام في جنين.

وقالت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية عددًا من الطائرات المسيّرة في جنين في محاولة لتضليل المسلحين الفلسطينيين، ظنًا منهم أنه سيكون هناك اقتحام للجيش، فانتشروا طوال الليل لكن الاقتحام لم يحدث.

وتابعت الصحيفة انه وفي صباح اليوم اقتحم الجيش المخيم بعد أن أرهق المسلحون وأصبحوا غير مستعدين للمواجهة، وتم استخدام إجراء "وعاء الضغط" سعيًا لاعتقالهم.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مخيم الجنين وقامت بمحاصرة احد المنازل لاعتقال احد المطلوبين.

واطلق الاحتلال صواريخ اتجاه المنزل المحاصر قبل ان ينسحب الجيش واعتقال احد المطلوبين.

وقال شهود عيان ان المنزل يعود لاسير محرر من عائلة الطوباسي وينتمي للجهاد الاسلامي .

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

لهذا السبب .. إعلان حالة التأهب في ممثليات إسرائيل حول العالم

وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الأخبار الرئيسية

غانتس: مسيرة الأعلام ستجرى في مسارها رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية

أسوشيتد برس تكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة ..

اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جنين بعد محاصرة منزل و اعتقال احد المطلوبين

شاهد الصور : اعتقال خلية لحماس في القدس خططت لاغتيال "بن غفير"

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الاتصالات الفلسطينية