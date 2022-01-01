صحيفة يديعوت تتحدث عن ما أسمته "عملية تحويل مثيرة للاهتمام" اللية في جنين

القدس المحتلة / سما /

تحدثت صحيفة يديعوت العبرية اليوم الثلاثاء عن ما اسمته عملية تحويل مثيرة للاهتمام في جنين.

وقالت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي أطلق الليلة الماضية عددًا من الطائرات المسيّرة في جنين في محاولة لتضليل المسلحين الفلسطينيين، ظنًا منهم أنه سيكون هناك اقتحام للجيش، فانتشروا طوال الليل لكن الاقتحام لم يحدث.

وتابعت الصحيفة انه وفي صباح اليوم اقتحم الجيش المخيم بعد أن أرهق المسلحون وأصبحوا غير مستعدين للمواجهة، وتم استخدام إجراء "وعاء الضغط" سعيًا لاعتقالهم.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مخيم الجنين وقامت بمحاصرة احد المنازل لاعتقال احد المطلوبين.

واطلق الاحتلال صواريخ اتجاه المنزل المحاصر قبل ان ينسحب الجيش واعتقال احد المطلوبين.

وقال شهود عيان ان المنزل يعود لاسير محرر من عائلة الطوباسي وينتمي للجهاد الاسلامي .