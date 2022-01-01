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اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا وسط اشتباكات مسلحة

الثلاثاء 24 مايو 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا وسط اشتباكات مسلحة



رام الله / سما /

اقتحم جيش الاحتلال محافظة جنين صباح اليوم الثلاثاء، وحاصر منزلا في الاطراف الغربية لمخيم جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال صواريخ موجهة "صواريخ إنيرجا" خلال حصارها منزلا في حي الهدف وسط مدينة جنين، وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم.

وتصدى مقاومون من خلال اطلاق النار لاقتحام قوات الاحتلال المستمر لمخيم جنين.

وأشار  شهود عيان ، إلى أن جنود الاحتلال يطالبون عبر مكبرات الصوت أحد المواطنين بتسليم نفسه داخل المنزل المحاصر.


وأفاد الشهود المنزل يعود للشاب إياد طوباسي وهو أسير محرر أفرج عنه مؤخرًا بعد اعتقال دام عدة أشهر، وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب إن "قوات من الوحدات الخاصة تنفذ نشاطا في وادي برقين بالقرب من مخيم جنين".

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من عدة محاور، معززة بأكثر من 30 دورية عسكرية ووحدات من المستعربين، وحاصر منزلا في حي الهدف الجديد غرب جنين وسط اشتباكات مسلحة مع شبان من فصائل المقاومة.

يتبع ..

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