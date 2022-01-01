رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، إصابة فتى وشاب برصاص الاحتلال في الزبابدة بمحافظة جنين، وراس كركر برام الله، والاعتداء على المشاركين في مسيرة نصرة للحرم الإبراهيمي.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الاحتلال يصيب فتى وشابا بالرصاص ويعتدي على المشاركين في مسيرة نصرة للحرم الإبراهيمي

_ الرئيس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار ونسخة من دراسة حول القدرات الفلسطينية في الدول النامية

_ نقل الأسير عواودة إلى المشفى لخطورة وضعه الصحي

_ "الإعلام" تسلم "العدل" ملفا بخصوص شبهات سرقة أعضاء جثامين الشهداء

_ حرب الرواية.. إسرائيل تحارب المحتوى الرقمي الفلسطيني بقيود منصات التواصل الاجتماعي

_ اشتية يبحث مع رئيس "جايكا" سبل دعم المناطق الصناعية في فلسطين

_ جورج تاون: خريجون يرفعون أعلام فلسطين وصور الشهيدة أبو عاقلة أمام وزير الخارجية الأميركي

_ كندا: منتجات المستوطنات التي تحمل سمة "صنع في إسرائيل" تنتهك القانون

_ فشل تظاهرة تضامن مع إسرائيل في نيويورك نظمتها 250 منظمة يمينية

_ العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة غير قانوني

_ ميتسوال: "نأسف" لقرار إسرائيل منع زيارة رئيس وفد البرلمان الأوروبي إلى فلسطين

_ إحياء ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

_ "التربية": تمديد العام الدراسي لمدة أسبوع وامتحان الثانوية العامة يبدأ في 14 الشهر القادم

"الأيام":

_ الاحتلال يبدأ بقطع أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي .. قمع مسيرة منددة واعتقالات ومطالبات بحماية دولية

_ المرجعيات الدينية بالقدس: قرار محكمة الاحتلال بشأن "الأقصى" لا نعترف به وباطل

_ شرطة الاحتلال تواصل استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس

_ إصابتان بالرصاص في الزبابدة وراس كركر وتنفيذ عمليات هدم في الديوك وكفر الديك

_ عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية

_ توسع استيطاني جديد في أراضي قرية مسحة

_ جنين: قوة إسرائيلية خاصة تعتقل همام خازم شقيق منفذ عملية تل أبيب

_ تمديد العام الدراسي أسبوعا و"التوجيهي" في 14 حزيران

_ جيش الاحتلال يواصل إنكار اغتياله شيرين: "لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي"

"القدس":

_ إسرائيل تعرقل التحقيق باغتيال أبو عاقلة وتمنع وفدا أوروبيا من دخول فلسطين

_ 163 مستوطنا و2350 سائحًا معظمهم من يهود العالم يقتحمون "الأقصى"

_ عمليات هدم وإخطارات تشمل 9 منازل ومنشآت

_ تحقيق إسرائيلي يزعم: الشاب الشريف استشهد نتيجة نوبة قلبية

_ أجهزة الأمن الإسرائيلية تتأهب لـ "مسيرة الأعلام"

_ فشل تظاهرة تضامن مع اسرائيل في نيويورك