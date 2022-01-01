لأول مرة منذ 15عاما .. إسرائيل تفتح أبوابها لتركيا وأوغلو يصل اليوم المنطقة

القدس المحتلة / سما /

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، حسبما أفادت الخارجية الإسرائيلية مساء الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن زيارة تشاووش أوغلو، وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاما، تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مارس الماضي.

وفور وصوله إلى إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء سيتوجه تشاووش أوغلو إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يجتمع تشاووش أوغلو الأربعاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمناقشة عودة السفراء في كلا البلدين، وقضايا أخرى، كما سيلتقي مسؤولين إسرائيليين آخرين.

ويخطط وزير الخارجية التركي أيضا لزيارة الحرم القدسي والمسجد الأقصى بدون حضور إسرائيلي، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” نقلا عن “مسؤول مطلع على التفاصيل”.