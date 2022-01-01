موقع عبري: إدارة بايدن تتوسط سرًا لاتفاق تطبيع بين السعودية و"إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن إدارة بايدن تتوسط سرًا في هذه الأيام بين "إسرائيل" والسعودية لإجراء اتفاق حول جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة إلى إجراءات للتوصل لاتفاق تطبيع بين البلدين.

ووفق مراسل موقع "والا"، باراك رافيد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتوسط بين "إسرائيل" والسعودية لتنظيم وضع الجزر في البحر الأحمر واستكمال نقل جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

في ذات السياق، أوضح رافيد، أن التحركات تشمل أيضا إجراءات للتوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية و"إسرائيل".

ونقل رافيد عن مصادر أمريكية قولها، "الآن السعوديون يريدون تغييراً ملموساً في أنشطة قوة المراقبة الدولية العاملة في جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية السلام مع مصر، إسرائيل مستعدة للنظر في ذلك، لكنها تطالب بترتيبات أمنية بديلة وإجراءات تطبيع مثل مرور الطائرات الإسرائيلية في سماء السعودية”.