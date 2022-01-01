  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشاباك يزعم : اعتقال خلية لحماس في القدس خططت لاغتيال "بن غفير"

الثلاثاء 24 مايو 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم : اعتقال خلية لحماس في القدس خططت لاغتيال "بن غفير"



القدس المحتلة / سما /

كشف جهاز الشاباك بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية في القدس، أنه في أوائل أبريل، تم ضبط خلية من حماس خططوا لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية بطرق مختلفة.

وبحسب يديعوت أحرنوت، فإن الخلية خططت لاغتيال عضو الكنيست إيتمار بن غفير ، وإنتاج عبوات ناسفة، وخطف جنود وتنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة على القطار الخفيف في القدس.

من جهته، قال بن غفير، إن تصريحات اليسار وبينيت ولابيد تجاهي كان لها دور في التحريض ضدي، واتضح أن مجموعة من "الإرهابيين" حاولوا إيذائي وإيذاء عائلتي، الكلمات يمكن أن تقتل! شكراً لقوات الأمن التي أحبطت محاولة إلحاق الأذى بي، ولحراس الكنيست الذين يبذلون قصارى جهدهم لحمايتي ولعائلتي ليلاً ونهاراً"؛ وفق قوله.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه تم رفع مستوى الحماية للمتطرف بن غفير وعائلته إلى مستوى يكاد يكون مساويا لحماية وزير الحرب، ثاني أكثر طبقات الحماية للشخصيات في الاحتلال بعد رئيس الحكومة بزعم تلقيه عشرات التهديدات بالاغتيال.

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

داعية مصري يثير انتقادات بعد حديثه عن ذكر "النت" بالقرآن

انخفاض في سعر صرف الدولار

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

لهذا السبب .. إعلان حالة التأهب في ممثليات إسرائيل حول العالم

وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الأخبار الرئيسية

اطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا وسط اشتباكات مسلحة

اوغلو

لأول مرة منذ 15عاما .. إسرائيل تفتح أبوابها لتركيا وأوغلو يصل اليوم المنطقة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

شرطة الاحتلال الاسرائيلي تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى

الاتصالات الفلسطينية