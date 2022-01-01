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المفتي العام: إزالة أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي "جريمة تهويدية عنصرية"

الثلاثاء 24 مايو 2022 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام: إزالة أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي "جريمة تهويدية عنصرية"



القدس المحتلة / سما /

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين "إن إزالة سلطات الاحتلال يوم أمس أجزاءً من درج الحرم الإبراهيمي "الدرج الأبيض"، "جريمة تهويدية عنصرية"، تتواصل مع عمليات الحفر والتدمير التي تطال مساحات كبيرة من حيز الحرم".

وأوضح الشيخ حسين، في بيان صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، أن ما يجرى يأتي في إطار مخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تغيير معالم الحرم الأثرية، واستكمال مشروع "المصعد الكهربائي" الذي تعتزم إنشاءه خدمة لاقتحامات المستوطنين.

وأشار إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال هذه تفضي إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، وبسط السيطرة الاحتلالية الكاملة على الحرم الإبراهيمي، داعياً المواطنين إلى إعماره، بأداء الصلوات فيه، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه، والذود عنه أمام إجرام المعتدين عليه من المستوطنين وغيرهم.

وناشد الشيخ حسين الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وطالب الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية التهويدية، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت يوم أمس بقص درج الحرم الإبراهيمي الأبيض استكمالا لتركيب المصعد الكهربائي، ولمشروع تهويدي يتم تنفيذه على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث خصصت حكومة الاحتلال 2 مليون شيقل لتمويله.

#المفتي العام #الحرم الإبراهيمي

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