مقتل الفتى إدريس أبو القيعان في جريمة إطلاق نار في حورة بالنقب

القدس المحتلة / سما /

قتل الفتى ‎إدريس أبو القيعان (16 عاما)، إثر تعرضه لجريمة أطلاق نار فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة حورة في النقب.

وأصيب بعد منتصف الليل فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح وصفت بالخطيرة جدا، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في حي 10 ببلدة حورة بالنقب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن الحادث، وهرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لفتى جريح، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث أعلن الطاقم الطبي لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.