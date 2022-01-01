قوة "إسرائيلية" خاصة تعتقل شقيق الشهيد رعد حازم في نابلس

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الإثنين، الشاب همام حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية منفذ عملية "تل أبيب" البطولية التي أوقعت 15 مستوطناً بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر محلية :" إن قوة خاصة للاحتلال تعتقل همام فتحي خازم شقيق الشهيد رعد حازم أثناء تواجده في محيط مدينة نابلس، واقتادته إلى جهة مجهولة".

وترفض عائلة الشهيد حازم تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" عقب تنفيذ الشهيد العملية وحتي اللحظة، فقد قال والد الشهيد رعد رداً على ضابط الاحتلال خلال اتصال هاتفي: “إذا كُنتم تريدونني، تعالوا إلى المخيم لأخذي”.

واستشهد رعد حازم عقب تنفيذه عمليته في مدينة "تل أبيب" بعد قرابة الـ8 ساعات بعد خوضه اشتباكا قرب مسجد في يافا.

يذكر أن العملية التي نفذها الشهيد "رعد" قد شكلت ضربة للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، حيث أدخل الرعب في كيان الاحتلال ما استدعى تدخل قوات النخبة الصهيونية والتي لا تظهر في العادة مثل "وحدة سييرت متكال" و"شيلداغ" وغيرها من الوحدات الأخرى.