الطقس: الأجواء صافية معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلا

رام الله / سما /

يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الخميس: يكون الجو حار وجافا نهارا دافئا نسبيا ليلا فوق معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو خماسينيا حار وجافا نهارا دافئا نسبيا ليلا فوق معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .