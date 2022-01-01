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طقس فلسطين : ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء

الثلاثاء 24 مايو 2022 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتأثر البلاد برتفاعات تدريجية على درجات الحرارة بدءاً من نهار يوم غد الثلاثاء وتتواصل حتى نهاية الأسبوع ليصبح الطقس ما بين حار نسبياً إلى حار.

و تتأثر فلسطين حالياً بموجة معتدلة نسبياً، بحيث تسود أجواء صيفية معتدلة ومنعشة، ومائلة قليلاً للبرودة في الجبال ليلاً.

و من المتوقع أن تسيطر على البلاد أجواء حارة بشكل ملموس خلال ساعات النهار اعتباراً من يوم الخميس القادم وخلال الأسبوع القادم كذلك، وذلك حسب آخر تحديث للنماذج العددية.

ويتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح في مطلع الثلاثينيات في الجبال، وتتجاوز منتصف الثلاثينيات الى نهايتها في المناطق السهلية المنخفضة والمناطق الشفا غورية، في حين تكون عند مطلع الأربعينات في الأغوار والبحر الميت.

ولا يتوقع أن تكون هذه الموجة الحارة متواصلة نهاراً وليلاً، بحيث يتوقع أن تقتصر الأجواء الحارة على ساعات النهار،في حين تميل الى الاعتدال في ساعات الليل.

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