وزير الخارجية التركي يزور فلسطين وإسرائيل غدا الثلاثاء

القدس المحتلة / سما /

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، غدًا الثلاثاء، زيارة إلى فلسطين وإسرائيل تستغرق يومين.



ومن المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو خلال الزيارة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي يائير لابيد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأشار البيان إلى أن تشاووش أوغلو سيترأس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المنشأة برئاسة وزيري خارجية تركيا وفلسطين عام 2010.

ولفت إلى أن تشاووش أوغلو سيعقد لقاءً ثنائيًا وآخر على مستوى الوفود مع نظيره الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار الحالي، وسيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.