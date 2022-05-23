الرئيس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني

رام الله / سما /

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني للعام 2021، وذلك خلال استقباله رئيس الصندوق محمد مصطفى.

وقال مصطفى عقب اللقاء، قدمنا للرئيس نسخة من التقرير السنوي، الذي سيقدم خلال اجتماع الهيئة العامة للصندوق يوم غد.

وأضاف "أظهر التقرير ان وضع الصندوق وأداءه ممتازان، سواء عل صعيد التأثير الإيجابي الذي تحدثه المشاريع التي يقوم بها على المستوى الوطني والاقتصادي والاجتماعي، وأيضا على مستوى الأداء المالي".

وأشار إلى ان الصندوق يعمل وفق استراتيجية تحسين المناخ الاستثماري وخلق أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات الصناعة التي تقدم بديلا وطنيا للمنتج الأجنبي، خاصة المنتج الإسرائيلي.

وأعرب مصطفى عن فخره بما حققه صندوق الاستثمار من انجازات من حيث عدد فرص العمل التي يتم خلقها سنويا، خاصة في المشاريع الصغيرة والمناطق النائية سواء في الاغوار أو القدس.