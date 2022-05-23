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توضيح صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

الإثنين 23 مايو 2022 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها رفعت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأضافت "الخارجية"،  في بيان لها، "كما هو حال التقارير الدورية السابقة، طالبت الوزارة من الجنائية الدولية اعتماد هذا التقرير والأخذ به من أجل تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية، وفي حال انتهاء مكتب النائب العام الفلسطيني من استكمال تحقيقاته في قضية الشهيدة أبو عاقلة والذي يقوم به بمهنية عالية ومسؤولية كاملة ستتابع الوزارة قيامها في مهامها، حيث أن التحقيق هو من اختصاص النائب العام الفلسطيني".

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