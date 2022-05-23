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اشتية يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم وتنفيذ عدد من المشاريع

الإثنين 23 مايو 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم وتنفيذ عدد من المشاريع



رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس)، سبل دعم وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير ودعم مشاريع لتشغيل الشباب وتمكينهم، والتي تنفذها الحكومة، كبرنامج البرمجة للشباب وبرنامج الخدمة المدنية الطوعية.

كما بحث اشتية مع شتاينر التوجه نحو رقمنة الاقتصاد والخدمات في فلسطين وأهمية مساندة الأمم المتحدة لجهود الحكومة في تنفيذ ذلك، إضافة الى توفير الدعم التقني لجامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني، وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في القدس والمناطق "ج" وإقامة مشاريع للطاقة الشمسية.

وأثنى رئيس الوزراء على روح الشراكة ما بين UNDP والحكومة والتنسيق المشترك في تنفيذ مشاريعها بما يتماشى مع خطة التنمية للحكومة.

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