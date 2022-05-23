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وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"

الإثنين 23 مايو 2022 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد الفلسطيني: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة "غير قانوني"



رام الله / سما /

 قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الإثنين، إن قرار "حماس" فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة، إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد.

وأضاف العسيلي في بيان، اليوم، "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".

وتابع: "قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد،

لأن من يعاني من الغلاء هو المواطن والعائلات الفقيرة".

وقال العسيلي: "عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا".

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العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة غير قانوني

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