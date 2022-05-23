غزة: فيوجن لخدمات الانترنت وبلدية جباليا تتفقان على تطوير اتفاقية الشراكة والتعاون بينهما

غزة/سما/

عُقد اليوم لقاء عمل بين شركة فيوجن لخدمات الانترنت في قطاع غزة ممثلة بالمهندس رامي مقداد، وبلدية جباليا ممثلة بالمهندس مازن النجار رئيس البلدية.

وبحث الفريقان سُبل تطوير اتفاقية الشراكة بين الطرفين، ودعم توجُه البلدية في تحويل المدينة إلى مدينةٍ ذكية.

كما تم النقاش في تطوير الشركة لبُنيتها التحتيّة في مشاريع الإسكان الواقعة تحت سيطرة البلدية، وسُبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد بادَر رئيس البلدية مشكورًا بوضع إمكانات البلدية تحت تصرُف الشركة من اجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.